Toyota loopt zware schade op na botsing tegen vrachtwagen in Diksmuide, geen gewonden

Een Toyota Land Cruiser liep dinsdagavond flinke schade op na een botsing met een vrachtwagen in Diksmuide. Dat gebeurde nadat de truck een manoeuvre maakte op de weg.

Het verkeersongeval gebeurde woensdagavond om 17.20 uur in de Woumenweg in Diksmuide. Een trucker van een vrachtwagen was er een container komen opladen aan de zijkant van de weg. De vrachtwagen stond daarbij op de parkeerstrook.

Manoeuvre

Eenmaal opgeladen wilde de 47-jarige trucker uit Koksijde een manoeuvre maken om de weg over te draaien om zo terug te rijden richting centrum. Daarbij lette hij echter niet goed op want op dat moment kwam een 64-jarige man uit Langemark-Poelkapelle afgereden in zijn Toyota Land Cruiser. Die kon een botsing niet meer vermijden en kwam met zijn jeep tegen het linkerachterwiel van de vrachtwagen terecht.

Er vielen daarbij geen gewonden. De Toyota liep echter zware schade op en op de rijbaan lagen verschillende brokstukken. Die werden opgeruimd. De politie deed ter plaatse de nodige vaststellingen. (JH)