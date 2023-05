Torhoutenaar (34) zwaargewond na knal tegen boom in Bekegem

Een 34-jarige man uit Torhout is maandag in de late namiddag zwaargewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval in Bekegem (Ichtegem). De man ging in zijn wagen uit de bocht, ramde twee bomen en kwam tot stilstand tegen een derde boom. Hij moest door de brandweer bevrijd worden en werd zwaargewond met de MUG-helikopter overgebracht naar het ziekenhuis.

Het verkeersongeval gebeurde maandag rond 17.20 uur op de Bruggestraat in Bekegem (Ichtegem). Een 34-jarige man uit Torhout kwam er met zijn Ford aangereden vanuit de Barletegemweg en reed de Bruggestraat in. Vrij snel in die straat ging het verkeerd.

MUG-helikopter

“De man verloor de controle over zijn stuur in een bocht”, zegt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter. “Hij ging van de weg af en raakte twee bomen. Daarna werd zijn auto naar de overkant van de weg gekatapulteerd en kwam daar tot stilstand tegen een derde boom. De man zat gekneld in zijn voertuig en moest bevrijd worden door de brandweer.” Zowel de brandweer, de politie, een ziekenwagen als de MUG-helikopter kwamen ter plaatse. De MUG-arts onderzocht meteen de toestand van de 34-jarige Torhoutenaar en besloot dat een snelle bevrijding nodig was.

Zwaargewond

De brandweer brak het rechterportier van de wagen open om de bestuurder van achter zijn stuur te halen. De man bleef de hele tijd bij bewustzijn en werd door de brandweer omzichtig bevrijd. Nadat hij door de brandweer werd bevrijd kreeg de man de eerste zorgen ter plaatse toegediend. Daarna werd hij op een brancard overgebracht naar de MUG-helikopter die vlakbij in een weide was geland. De man werd daarna naar het AZ Sint-Jan in Brugge overgevlogen. “De man raakte bij het ongeval zwaargewond”, zegt Annemie Wittesaele. “De Bruggestraat was een tijdlang afgesloten voor de vaststellingen.” Er werd geen deskundige aangesteld door het parket. (JH)