Tientonner in middenberm bij ongeval op E17 in Aalbeke

Bijzondere taferelen voor wie vrijdagmiddag de E17 moest gebruiken. In Aalbeke, ter hoogte van De Sjouwer, stond een tientonner in de middenberm. Niemand raakte gewond maar het voorval leverde wel hinder op.

“Hoe is het in godsnaam mogelijk?” Het is de vraag die op ieders lippen brandt, al niet in het minst bij de hulpverleners. Kort voor het middaguur kwam een vrachtwagen uit de richting van Frankrijk en reed de chauffeur over de E17 in de richting van Kortrijk. Op de grens tussen Lauwe en Aalbeke, pal aan de voet van het monument De Sjouwer, liep het echter grondig fout.

Door de vangrails

Om een nog onbekende reden week de tientonner af van zijn rijvak en boorde hij zich door de vangrails van de middenberm. Het gevaarte kwam, op enkele centimeters van de andere rijrichting, met enkel de oplegger die deels op de rijbaan terecht kwam.

Hinder

“Er was ter plaatse geen ambulance nodig, waardoor we meteen de piste van gekwetsten of een chauffeur die onwel werd van tafel kunnen vegen”, verduidelijkte de brandweerofficier nadien. De politie deed de nodige vaststellingen ter plaatse en zal aan de hand van verschillende verhoren de precieze omstandigheden van het gebeuren uitklaren.

Tijdens de vaststellingen en de daarop volgende takelwerken werd de linkerrijstrook van de E17, in de richting van Frankrijk, voor het verkeer afgesloten. Dat bracht de nodige hinder met zich mee.