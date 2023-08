Terreinwagen knalt tegen elektriciteitspaal in Heestert

Zondagavond knalde een 4×4-voertuig tegen een elektriciteitspaal in de Heestertse Pontstraat.

Het was even voor 20 uur toen een bestuurder de controle over het stuur van zijn voertuig verloor en in de berm terecht kwam van de landelijke Pontstraat. Uiteindelijk kwam zijn voertuig tegen een elektriciteitspaal terecht, die omviel, om wat verder tot stilstand te komen.

Als bij wonder bleek de bestuurder nagenoeg niet gewond te zijn. De materiële schade was wel aanzienlijk.

De mensen van nutsmaatschappij Fluvius dienden een nieuwe paal te zetten, wat enige tijd in beslag nam.

Zaterdagnamiddag kwam enkele kilometers verderop, in Otegem, ook al een wagen tegen een paal terecht die afknapte. (GJZ)