Terreinwagen knalt in bocht tegen verlichtingspaal in voortuin woning

In de nacht van zaterdag op zondag is in Sint-Baafs-Vijve een terreinwagen uit de bocht gegaan en tegen een verlichtings- en elektriciteitspaal beland. De automobilist bleef ongedeerd maar de paal moest er aan geloven.

Rond 0.45 uur reed de Land Rover in de Loverstraat van Sint-Baafs-Vijve richting Wakken. In een bocht naar links ging het fout. De automobilist verloor de controle over het stuur en knalde aan de rechterkant van de weg rechtdoor door een haagje van de voortuin van een woning en kwam tegen een verlichtings- en elektriciteitspaal tot stilstand.

Door de klap begaf de paal het. Enkel door de kabels bleef de paal nog enigszins rechtop staan. De brandweer van de zone Fluvia snelde ter plaatse om de situatie te beveiligen, in afwachting van de komst van een technicus van elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. De paal moest volledig vervangen worden. Dat karwei nam een hele tijd in beslag. Tijdens die interventie bleef de Loverstraat voor het verkeer afgesloten.

(LSi)