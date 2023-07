Terreinwagen crasht tegen boom en gaat over de kop in Ieper: bestuurder gewond aangetroffen in eigen huis

In Ieper raakte een terreinwagen zaterdagochtend van de Dikkebusseweg. Het voertuig belandde tegen een boom en ging over de kop. De bestuurder was gewond en werd thuis aangetroffen door de politie.

Het ongeval gebeurde zaterdag in de vroege morgen ter hoogte van een hoeve langs de Dikkebusseweg tussen het kruispunt met de Frezenbergstraat en de oude watertoren. Een bewoner van de hoeve hoorde plots een luide klap. Pas later merkte hij op dat een boom tussen de straat en de haag verdwenen was, waarop een gecrasht voertuig ontdekt werd.

Het ging om een Land Rover, die op een zijkant in de gracht lag. Het bleek niet duidelijk of nog iemand in het voertuig aanwezig was, waarop Brandweer Westhoek om 6.22 uur werd opgeroepen om een bevrijding uit te voeren. De hulpdiensten vonden niemand in het voertuig.

Hulpdiensten thuis verwittigd

Een ploeg van politiezone Arro Ieper kon de bestuurder bij hem thuis aantreffen. Hij bleek gewond, dus werd een ambulance verwittigd. “Het gaat om een man van 23 jaar uit Ieper”, zegt Glenn Verdru, woordvoerder van de politiezone. “Wij kregen melding om 5.42 uur van een total loss voertuig, dat was aangetroffen zonder bestuurder. De man legde een positieve ademtest af.”

De man zou zijn telefoon niet meer teruggevonden hebben in het voertuig en besliste daarop om naar huis te gaan om de hulpdiensten te verwittigen. Kort daarop stond de politie voor de deur.

Een takeldienst werd opgeroepen om het voertuig te takelen. De brandweer ruimde de brokstukken op en verzaagde de boom. (TP)