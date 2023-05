Tankwagen vol stookolie gaat uit de bocht in Snellegem

Dinsdagmiddag rond 14.30 uur gebeurde op de Gistelsteenweg in Snellegem (bij Jabbeke) een ongeval. In een flauwe bocht ging een tankwagen die richting Jabbeke reed van de weg. De truck, geladen met stookolie, reed een boom aan en belandde op zijn zij in een veld.

De chauffeur kwam er met de schrik vanaf. De brandweer kwam ter plaatse om het gevaar op lekken en scheuren vast te stellen, maar dat viel al bij al mee. Het lekken bleef beperkt tot een paar druppels. Gevaar voor het milieu is er niet. Door het ongeval was de weg deels versperd en was er beurtelings verkeer. Daar zorgde de lokale politie voor.

De tankwagen moet eerst overgepompt worden voor men met de takelwerkzaamheden kan beginnen. Dat zal nog een tijd duren.