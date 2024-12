Tankwagen met kaaswei kantelt: weg urenlang afgesloten

De W. Cobergherstraat in De Moeren, een landelijke verbindingsweg tussen Houtem en Adinkerke, was woensdag urenlang afgesloten nadat een tankwagen volgeladen met kaaswei kantelde in de gracht. Kaaswei is de vloeistof die overblijft wanneer melk verwerkt wordt tot kaas. Het goedje moest eerst overgeladen worden.

Het verkeersongeval gebeurde woensdag in de vroege ochtend even voor 5 uur op de W. Cobergherstraat in De Moeren bij Veurne. Politiezone Polder kwam de nodige vaststellingen doen. “Wij werden verwittigd door de transportfirma van het feit dat een trekker met oplegger gekanteld lag en zelfs op het dak was geëindigd in de gracht”, zegt commissaris Kris Huysentruyt. “De 22-jarige bestuurder uit Torhout had zelf al zijn baas kunnen verwittigen en was zelf uit de cabine geklauterd. Hij bleef ongedeerd. De tankwagen was volgeladen met kaaswei. Dat moest eerst overgeladen worden en daarom werd de straat de hele tijd afgesloten.”

Verkeershinder

De firma zorgde er zelf voor dat een andere tankwagen ter plaatse kwam om de duizenden liters kaaswei over te tanken. Kaaswei is de vloeistof die overblijf wanneer melk tot kaas wordt verwerkt. Die klus nam enkele uren in beslag. Daarna kwam zwaar takeltransport ter plaatse om de vrachtwagen uit de zachte berm en gracht te takelen. Ook die klus nam nog wat tijd in beslag. Daarna kwam ook de brandweer van Veurne nog langs om olie en modder op te ruimen. Daardoor was de W. Cobergherstraat tot woensdag in de namiddag afgesloten voor alle verkeer. (JH)