Tankwagen crasht op E40: takelen duurt een hele dag

Op de E40 tussen Westkerke en Gistel is woensdagmorgen een tankwagen van de snelweg geraakt. Het gevaarte ploeterde door de berm, ramde drie bomen en kantelde over de parallelweg. De chauffeur, een Tsjech, is met lichte verwondingen ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. “Initieel was er een alarm voor gevaarlijke stoffen want de inhoud van de tank was onbekend”, zegt brandweerkapitein Dirk Maertens. Het duurde uiteindelijk tot 16.00 uur om het ding te takelen.

Het incident gebeurde iets voor 8 uur in de richting van Calais. De chauffeur was om onbekende reden de controle over het stuur verloren. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

“De chauffeur was enorm geschrokken en had rugklachten, maar zijn toestand leek mee te vallen. Er werd wel gevreesd voor lekkende giftige stoffen en mogelijk ontploffingsgevaar. De tankwagen raakte namelijk ernstig beschadigd. Maar als bij wonder bleek er geen lek te zijn. De inhoud betreft warme koolteer, een dikke en viskeuze substantie die vergelijkbaar is met het goedje dat op het strand aanspoelde”, duidt Dirk Maertens van de brandweerpost Oostende.

Amper hinder

Het verkeer op de E40 ondervond amper hinder, omdat de tankwagen volledig naast de snelweg lag. “De takeling wordt echter een huzarenstukje. De tank kan namelijk niet worden gedemonteerd van het onderstel en het is onmogelijk om de inhoud over te pompen, omdat de koppelingen beschadigd zijn.”

“Indien men de tankwagen recht zou trekken, kan de tank volledig openscheuren. Daarom zijn grote, telescopische kranen gevorderd om het gevaarte in zijn geheel op te tillen”, aldus Maertens. De interventie zal ongetwijfeld nog enkele uren duren.

In geheel opgetild

Het duurde uiteindelijk nog tot 16.00 uur vooraleer de gekantelde tankwagen volledig getakeld was. Daarvoor werd een rijstrook afgesloten. “De tankwagen is in zijn geheel opgetild en overgezet op een takelwagen voor vrachtwagens. Ook daarbij is gelukkig geen teer gelekt”

“ Indien dat wel het geval was, zaten we met aanzienlijke milieuvervuiling. Maar dat is dus vermeden”, besluit Maertens.

De pompiers maakten de rijweg nog proper en keerden na een bijna volledige werkdag voor één interventie terug naar de kazerne.

