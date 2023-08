SUV’s botsen in Ramskapelle: brandweer bevrijdt bestuurder

Woensdagmorgen even over 9 uur gebeurde in de Heistlaan in Ramskapelle, Knokke-Heist een zwaar ongeval. Twee zware SUV’s kwamen er met elkaar in botsing.

Het ongeval gebeurde toen één wagen afweek van zijn rijvak. Hierop boorde een SUV zich in de flank van het andere voertuig. De klap was hevig: één wagen verloor een wiel dat midden op de rijweg bleef liggen.

Lichtgewond

Eén bestuurder werd door de brandweer uit zijn voertuig bevrijd, hij raakte slechts lichtgewond. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Door het ongeval was de Heistlaan tot na de takelwerkzaamheden afgesloten voor het autoverkeer. De politie deed de nodige vaststellingen.