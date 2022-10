Student op weg naar kot gewond na klap tegen boom in Handzame

Een 22-jarige jongeman uit Houthulst raakte zondagavond gewond bij een verkeersongeval toen hij op weg was naar zijn kot. De student knalde tegen een boom op de Staatsbaan in Handzame en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

Het verkeersongeval gebeurde rond 22.30 uur op de Staatsbaan in Handzame in de richting van Kortemark. De 22-jarige A.V. was thuis in Houthulst vertrokken om naar zijn kot in Gent te gaan. Toen hij op de Staatsbaan reed in zijn Opel Corsa ging het verkeerd. De man misten bocht en reed rakelings langs een eerste boom. Vervolgens kwam hij met de rechterzijde in botsing met een tweede boom.

De jongeman zat niet gekneld in de wagen maar bleef versuft zitten. De politie, een ambulance en een MUG snelden ter plaatse om hem te helpen. De student kon zich zelf niet goed meer herinneren wat er gebeurd was en werd uit de auto geholpen.

Hij werd daarna gewond naar het AZ Deltaziekenhuis gebracht maar raakte niet levensgevaarlijk gewond. Zijn zwaar beschadigde auto moest getakeld worden. De brandweer kwam nog ter plaatse om de nodige signalisatie te plaatsen en de weg vrij te maken. (JH)