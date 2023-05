Stralend weer, maar zwart weekend op West-Vlaamse wegen: twee doden en meerdere zwaargewonden bij verschillende ongevallen

Hoewel de zon straalde werd het toch een gitzwart weekend op West-Vlaamse wegen. Er vielen twee doden en verschillende zwaargewonden bij verschillende types verkeersongevallen. “Als het goed weer is, wordt het risico op ongevallen groter.”

In onze provincie lieten afgelopen zaterdag twee personen het leven. In de voormiddag stierf een 51-jarige fietser in Oudenburg na een frontale aanrijding door een automobiliste, die vermoedelijk onwel werd achter het stuur.

In de namiddag sloeg het noodlot toe bij de Ieperse deelgemeente Vlamertinge. Daar kwam een Engelse motorrijder (52) ten val ter hoogte van een verkeersgeleider. Hij overleed even later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Bij Komen raakte zaterdagmiddag een bestuurder van een motorfiets zwaargewond nadat die werd aangereden door een autobestuurder. De autobestuurder kon zelf uit zijn voertuig klimmen en de passagier van de motorfiets raakte lichtgewond.

Aanrijding tussen twee motoren

Ook de zondag was in alle vroegte slecht begonnen: een 31-jarige autobestuurster raakte van de weg bij het dorp Poelkapelle en kwam terecht tegen een boom, duiker en bushokje. Ze liep zware verwondingen op. In de namiddag kwam een motorrijder ten val in de Krommenelststraat bij Ieper. Hij liep lichte verwondingen op en werd plaatselijk verzorgd.

Erger was dan weer de aanrijding tussen twee motoren even later tussen Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke. Daarbij liep een 30-jarige man ernstige verwondingen op en moest ook de vrouwelijke passagier (63) van de andere motor overgebracht worden naar het ziekenhuis.

Meer risico bij goed weer

“Als het goed weer is, wordt het risico op ongevallen groter”, reageert Carl Decaluwé. “Maar of het weer meespeelde bij deze ongevallen moet nog blijken.” De gouverneur van West-Vlaanderen kan voorlopig nog niet dieper ingaan op de vele weekendongevallen op de wegen in zijn provincie.

“We zullen zo snel mogelijk een analyse maken van de oorzaak van de ongevallen en hierover samen zitten met de betrokken partijen”

“De vele verkeersongelukken zijn bijzonder spijtig”, vervolgt hij. “Elk ongeluk is er een te veel. Over oorzaken kan ik nog geen zinnig woord zeggen, maar ik zit op korte termijn met wegbeheerders en verschillende betrokken partijen samen om een eerste analyse te maken.”

Statistiek

Bepaalde statistieken bleken voorlopig bemoedigend. “Zoals de cijfers van ongevallen met motorrijders, die waren dit jaar nog vrij goed. Maar door een of twee ongevallen kan die statistiek snel omslaan”, besluit de gouverneur.

(TP)