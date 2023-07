Straatveegmachine van de stad vernielt terras café ‘t Lusterke in Wervik

Complete ravage aan café ’t Lusterke in de Molenstraat in Wervik. In de vroege namiddag vernielde een straatveegmachine van de stad het terras. Gelukkig zaten er geen klanten op het terras en vielen er geen gewonden. Het terras schoof op tot tegen de gevel van de buurvrouw. “Ik stond in mijn toog en heb heel mijn terras zien verschuiven”, zegt uitbater Antony.

In de Molenstraat was omstreeks 13.30 uur de overweg gesloten wegens twee treinen uit Ieper en Kortrijk. Zoals meestal altijd stond er een file richting de spoorlijn te wachten. Zo ook een vrachtwagen van Trans Vanheede uit Geluwe. De bestuurder van de straatveegmachine haalde de file in maar haperde ter hoogte ter hoogte van de vrachtwagen aan het terras en sleurde het volledig mee.

Geluk bij een ongeluk

Buiten een tiental stoelen en een paar kleine tafels is het terras volledig vernield. “Ik ben er echt niet goed van”, aldus de cafébaas middenin de ravage. “Een geluk bij een ongeluk dat er daar niemand zat. Vrijdag is er de wekelijkse markt en was er veel volk op de been. In de voormiddag waren verschillende stoelen op mijn terras bezet. Ook al door het mooi weer.”

Vervanger

De politie kwam ter plaatse. Ook schepen van Mobiliteit Tom Durnez (CD&V). Reno Kesteloot is de vaste bestuurder van de straatveegmachine en geniet nu van zijn verlof. Waardoor er een vervanger rondreed, pas voor de tweede keer dus blijkbaar en dus niet echt vertrouwd met de straatveegmachine.

Roy Thery zag het allemaal gebeuren. “Ik stond voor het café een sigaret te roken”, zegt Roy. “Gebeurde dat twintig minuten eerder, dan zat er nog volk op het terras.”

Container

Antony Verschaeve neemt de chauffeur alvast niks kwalijk en ging hem zelfs de hand schudden. De stad kwam ter plaatse met een container om alles op te ruimen.