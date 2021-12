Stilstaande wagen aangereden door vrachtwagen op E40, twee inzittenden naar ziekenhuis

Even over half één vrijdagmiddag gebeurde op de E40 in Loppem een bijzonder zwaar ongeval. Een personenwagen die stilstond op de rechterrijstrook van de E40 werd er aangereden door een vrachtwagen.

De wagen stond stil op het rechter rijvak aan het einde van de invoegstrook van de oprit Brugge. Een bestelwagen kon in eerste instantie de stilstaande wagen ontwijken maar de achterliggende vrachtwagen botste frontaal tegen de wagen. Beide inzittenden waren bewusteloos en kregen door passanten (een arts en verpleegster ) in afwachting van de hulpdiensten, de eerste zorgen toegediend.

Door het ongeval was de weg zo goed als volledig versperd en door het landen van de mug-heli werd deE40 in de richting van de Kust volledig afgesloten. Beide inzittenden van de wagen werden per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur was zwaar aangeslagen maar raakte niet gewond. Het verkeer stond meer dan 30 minuten stil, wat voor een file van voor Oostkamp zorgde. De brandweer stond in voor de signalisatie, de wegpolitie deed de nodige vaststellingen. Het is nog onduidelijk hoe en waarom de wagen stilstond op de autosnelweg.