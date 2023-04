Stevige aanrijding in Wervikstraat in Komen

Vrijdagavond raakten twee voertuigen betrokken bij een aanrijding in de Komense Wervikstraat. Niemand raakte gewond maar de schade aan beide voertuigen was aanzienlijk.

Heel wat blikschade en een zoveelste voorval op de ondertussen beruchte Wervikstraat. Ter hoogte van het kruispunt met de Kasteellaan kwam het vrijdagavond, kort voor 18:30 uur, tot een aanrijding tussen twee personenwagens. “Het ging allemaal zo snel en voor we het door hadden stonden we dwars over de rijbaan”, zucht de bestuurster van de blauwe Dacia. “Ik reed in de Wervikstraat in de richting van Wervik, toen de rode Seat plots uit de Kasteellaan opdook. Heeft hij me niet gezien, was hij verstrooid of ligt het aan iets anders? Wie zal het zeggen? Wat vast staat is dat hij me los in de flank reed, waardoor we beiden na enkele omwentelingen tot stilstand kwamen. Ik heb wat pijn aan de nek maar voor de rest mankeer ik niets en moet ik ook niet met de ziekenwagen vertrekken. Mijn wagen heeft natuurlijk wel heel wat averij opgelopen. Het is alvast een serieuze domper om zo mijn weekend te beginnen.”

De bestuurder van de rode Seat, die eveneens alleen in het voertuig zat, kwam er ook zonder kleerscheuren vanaf. De Wervikstraat was een tijdlang slechts deels bruikbaar, wat de nodige hinder met zich meebracht. De politie was niet bereikbaar voor commentaar en kon dus ook geen verdere details verschaffen. De Wervikstraat wist zich de afgelopen maanden niet alleen als belangrijke toegangsweg te profileren. Ongevallen zijn er eveneens schering en inslag. Verschillende Komenaars hebben ondertussen reeds het gemeentebestuur aangespoord maatregelen te nemen teneinde de situatie er veiliger te krijgen.