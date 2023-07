Stepbestuurder zwaargewond na val in Oostende

Afgelopen weekend raakte een stepper zwaargewond na een val in Oostende. De man is intussen buiten levensgevaar.

Het voorval vond zaterdag plaats omstreeks 23.30 uur. Twee vrienden reden met een step in de Hendrik Baelskaai, in het stuk dat parallel met de N34 Dokter Eduard Moreauxlaan loopt. Ter hoogte van de verkeerslichten maakte één van hen, een man van 28, een lelijke val door te blijven steken in oude tramsporen die in het wegdek zitten.

Passanten boden meteen hulp en contacteerden de hulpdiensten. Toevallig op hetzelfde moment passeerde ook een politiepatrouille. De man raakte levensgevaarlijk gewond aan het hoofd. Verder onderzoek toonde aan dat de bestuurder onder invloed van alcohol was.

Maandag verbeterde de toestand van de twintiger: hij is niet langer in levensgevaar, maar moet nog even in het ziekenhuis blijven. De hulpdiensten wijzen nogmaals op het grote gevaar van alcoholgebruik in het verkeer, of het nu gaat over het besturen van fietsen, auto’s, moto’s of steps.