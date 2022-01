Steenbrugsestraat in Loppem even afgesloten door ongeval

Vrijdagmorgen even voor 10 uur gebeurde in de Steenbrugsestraat in Loppem (Zedelgem) een ernstig verkeersongeval.

Een personenwagen die richting Brugge reed week plots af van zijn rijvak en botste tegen een bestelwagen die in de richting van Loppem reed.

Geen doorgaand verkeer mogelijk

Door de klap kwam de personenwagen dwars over de weg te staan en was er geen doorgaand verkeer meer mogelijk. De straat werd dan ook in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

Brandweer en politie zorgden voor de nodige signalisatie en deden de vaststellingen. De bestuurster van de personenwagen werd naar het ziekenhuis overgebracht. De chauffeur van de bestelwagen kwam met de schrik vrij. Beide voertuigen dienden getakeld.