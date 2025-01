Spookrijdster (26) dodelijk ongeval A19 in beroep tegen verdere aanhouding: “Ze krijgt vervelende opmerkingen in de gevangenis”

De spookrijdster die een dodelijk ongeval veroorzaakte op de A19 bij Zonnebeke vecht niet alleen de rechterlijke beslissing aan die haar rijongeschikt verklaarde. Haar advocaat gaat nu ook in beroep tegen de verlenging van haar aanhouding. “In de gevangenis wordt ze dagelijks herinnerd aan de feiten door vervelende opmerkingen en grappen. Ze kan er niet werken aan de verwerking.”

Een 26-jarige vrouw uit Menen veroorzaakte zaterdagochtend 5 oktober 2024 een dodelijk ongeval op de A19 tussen Ieper en Zonnebeke. Ze reed er in de verkeerde rijrichting van de autosnelweg en het kwam tot een zware aanrijding met een kleine Citroën van een Waals gezin, dat onderweg was naar Plopsaland De Panne. De 63-jarige man overleed, zijn vrouw en een van hun twee 13-jarige dochters raakten zwaargewond. De spookrijdster werd aangehouden op verdenking van doodslag en poging tot doodslag, tenlasteleggingen die de vrouw meteen betwistte.

Cocaïne

De dag voor de dodelijke aanrijding stond de vrouw in de Kortrijkse politierechtbank, omdat ze enkele maanden eerder betrapt was op rijden onder invloed van cocaïne. Ze maakte een verwarde indruk, maar beweerde clean te zijn. Ze had urinetesten afgelegd en had de attesten daarvan niet bij. De rechter besloot haar niet meteen rijongeschikt te verklaren en stelde een deskundige aan om haar te onderzoeken. In die zaak is de vrouw onlangs veroordeeld tot een maand rijverbod en een boete van 600 euro.

Verder verklaarde de rechter de vrouw rijongeschikt. Tot onvrede, van haar advocaat Pieterjan Dens. “In deze zaak werd een deskundige aangesteld en mijn cliënt werd zelfs overgebracht vanuit de cel om een haarstaal te nemen. De resultaten daarvan waren nog niet binnen. Ik heb er moeite mee dat men een deskundige aanstelt, om er dan niet op te wachten.”

Eigen expert

Dens tekende beroep aan en doet dat nu ook tegen de beslissing van de Ieperse raadkamer van afgelopen vrijdag om zijn cliënte verder aan te houden voor de feiten op de A19. “De raadkamer heeft geoordeeld dat de voorlopige hechtenis opnieuw moest gehandhaafd worden, ditmaal voor twee maanden”, aldus Dens. “Dit is de vierde verschijning van mijn cliënte voor de raadkamer. Ik had een andere uitkomst in gedachten op basis van de conclusies en stukken die ik meebracht. Ik had een verslag bij van een eigen expert, die door de familie is aangesteld en die toch wat vraagtekens plaatste bij het verslag van de experts die waren aangesteld door de onderzoeksrechter. Daarnaast had ik juridische stukken bij omtrent de toerekeningsvatbaarheid.”

Toerekeningsvatbaar?

Is zijn cliënte toerekeningsvatbaar? “Daar zal later nog een grote discussie over gevoerd moeten worden”, aldus Dens. “Onze stelling: er was geen toerekeningsvatbaarheid. Mevrouw bevond zich in een psychose, daar zijn alle experts het over eens. Het feit dat zij vrijwillig drugs zou hebben ingenomen, is voor mij geen reden om te zeggen dat zij niet ontoerekeningsvatbaar zou kunnen verklaard worden.”

“Ik stel nu hoger beroep in tegen de beslissing van de raadkamer”, zegt Dens. “Deze zaak wordt binnen de veertien dagen opnieuw behandeld voor de kamer van Inbeschuldigingstelling bij het hof van beroep in Gent.”

Slachtoffer verhoord

De advocaat pleit al langer voor een residentiële opname. “In de gevangenis wordt ze dagelijks herinnerd aan de feiten door vervelende opmerkingen en grappen. Ze kan er niet werken aan de verwerking. Ik wacht op een antwoord van een psychiatrisch ziekenhuis om minstens een intake te organiseren.”

“Het onderzoek kent zijn gang”, vervolgt Dens. “Mijn cliënte moet nog herverhoord worden en geconfronteerd worden met een aantal verklaringen en punten uit de uitlezing van haar gsm. De moeder die in het aangereden voertuig zat, kon eindelijk audiovisueel verhoord worden. Dan gaat het onderzoek stilletjes aan naar een einde.” (TP)