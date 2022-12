Spiegelgladde wegen zorgen voor verschillende ongevallen in Westhoek

Veel, vooral secundaire, wegen in West-Vlaanderen lagen er donderdagmorgen spiegelglad bij door aangevroren regen. Vooral in de Westhoek maakte de ijzel brokken. Er gebeurden al verschillende ongevallen.

In de Vaartstraat langs de Lovaart ter hoogte van de Groenedreef in Alveringem raakten zeven wagens betrokken in een kettingbotsing op het gladde wegdek. Er viel één lichtgewonde.

Weg afgesloten

Enkele kilometers verder reden opnieuw twee wagen op elkaar in. De Vaartstraat langs de Lovaart werd door de politie afgesloten ter hoogte van Steenkerke.

De aangevroren regen maakte tal van landelijk wegen en fietspaden spiegelglad. Bijna alle voertuigen moesten getakeld worden. (José Tyteca)