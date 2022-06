Spectaculair ongeval op kluifrotonde in Rekkem

Het was een vrijdagmorgen met veel brokstukken in Rekkem, nadat een vrachtwagen niet minder dan vier geparkeerde voertuigen richting schroothoop stuurde. De chauffeur van de tientonner zou achter het stuur in slaap zijn gevallen.

De hulpdiensten trokken vrijdag in de vroege uren richting de Rekkemse kluifrontonde nadat ze om 6.20 uur melding kregen van een brandend voertuig. Eenmaal ter plaatse was er van een vuurzee geen sprake, van brokstukken des te meer. Een vrachtwagen kwam van de E17, verliet de autosnelweg en nam de kluifrotonde in richting van Moeskroen. Hij was er van zijn rijbaan afgeweken, waarop hij drie geparkeerde voertuigen aanreed. Het gevaarte kwam tegen een brugpijler tot stilstand. Het resulteerde in indrukwekkende beelden met al even indrukwekkende schade. Een witte bestelwagen werd tussen een brugpijler en de vrachtwagen verpletterd, drie andere voertuigen liepen aanzienlijke schade op.

Ingedommeld

“De chauffeur werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht”, klonk het bij de brandweerofficier ter plaatse. “Hij was bij bewustzijn en liep zelf naar de ziekenwagen toe. Hij verklaarde dat hij achter het stuur was ingedommeld en zo de geparkeerde voertuigen heeft aangereden. Wij kunnen zijn versie noch bevestigen noch ontkennen, dat maakt deel uit van het onderzoek dat door de politie zal worden uitgevoerd.”

Slechte reputatie

De takelwerken zijn aan de gang, de kluifrotonde is volledig afgesloten. De federale wegpolitie is ook ter plaatse. Door het incident is er dus aanzienlijke hinder en chaos.

De rotonde is een populaire plek voor carpoolers, die er hun voertuigen parkeren. Het is ook een plaats die op gebied van verkeersveiligheid een erg kwalijke reputatie heeft. Begin april lieten twee jonge kerels er nog het leven, toen hun auto er tegen de brugpilaren terecht kwam.