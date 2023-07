Spectaculair ongeval op E403: rijstrook anderhalf uur dicht

Op de E403 in Zedelgem, tussen Torhout en Ruddervoorde gebeurde er vrijdagavond 30 juni een spectaculair ongeval. Wellicht kwam het tot een fout afgelopen inhaalmanoeuvre waarna een Toyota Yaris van een Poolse man diverse keren over de kop ging. Hij raakte zwaargewond, maar kon zelf uit het wrak stappen. De ravage was groot: de snelweg was over een afstand van 200 meter bezaaid met brokstukken.

Het spectaculaire ongeval gebeurde vrijdagavond om 21 uur op de E403 tussen Torhout en Ruddervoorde. Wat er precies fout ging is niet duidelijk. Anderhalve kilometer na de afrit van Torhout botsten een Poolse man in zijn Toyota Yaris hybride en een Mercedes GLC op elkaar. Dat gebeurde wellicht bij een fout ingeschat inhaalmanoeuvre aan aanzienlijke snelheid.

De Mercedes vertoonde rechts achteraan zware schade waarbij het wiel een zware klap kreeg te verwerken. De Toyota werd vooral vooraan geraakt en ging door de impact over de kop. De wagen maakte daarna ettelijke buitelingen om uiteindelijk tientallen meters verder tot stilstand te komen, half op de zijkant, half op het dak. De impact was zelfs zo groot dat de voorruit van de wagen in zijn geheel loskwam en in de gracht werd geslingerd.

Zwaargewond aan hoofd

De bestuurder van de Mercedes kon zelf uit de wagen stappen maar de Poolse man leek aanvankelijk volledig versuft in het wrak vast te zitten. De brandweer werd opgeroepen om hem te bevrijden, maar als bij wonder kroop de man alsnog zelf door de voorkant waar de voorruit zat naar buiten.

De man raakte zwaargewond, vooral door een flinke hoofdwonde, maar verkeerde niet in levensgevaar. Hij werd na verzorging door een MUG-arts naar het ziekenhuis gebracht.

Na het ongeval was de snelweg herschapen in een slagveld vol brokstukken van de auto’s. De brandweer en takeldienst ruimden alles op en zorgden voor de veiligheid ter plaatse, onder meer aan de hybride wagen. De rechterrijstrook van de snelweg was anderhalf uur lang dicht.

