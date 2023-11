Spectaculair ongeval met kleine bestelwagen aan oprit Expresweg in Brugge

Dinsdagavond even na 23 uur gebeurde aan de oprit van de Expresweg in Brugge, in de richting van de E40, een spectaculair ongeval.

Een kleine bestelwagen die op de Bevrijdingslaan de oprit naar de Expresweg nam, verloor er net voorbij de tunnel de controle over zijn voertuig. Hij belandde in de berm, werd in de lucht gekatapulteerd, om zo over de vangrail op de E403 terecht te komen waar hij tegen de betonnen middenberm tot stilstand kwam.

De bestuurder werd naar het ziekenhuis overgebracht. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Aangezien het late uur was er geen verkeershinder. De wegpolitie deed de nodige vaststellingen.