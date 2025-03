Snelweg tijdlang volledig versperd nadat vrachtwagen inrijdt op file E403 in Wevelgem: meerdere voertuigen betrokken, verschillende gewonden

Maandagochtend is op de E403 richting Doornik een zwaar ongeval gebeurd ter hoogte van de tunnel onder het vliegveld in Wevelgem. Daar reed een vrachtwagen in op een file. Meerdere voertuigen raakten betrokken bij het ongeval. Er vielen ook enkele gewonden, maar niemand zou zwaargewond zijn. De snelweg was er een hele tijd volledig versperd, maar intussen is de Wevelgemtunnel opnieuw vrijgemaakt voor het verkeer richting Doornik. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd door Vlaams Verkeerscentrum op ‘X’

#A17 De Wevelgemtunnel is opnieuw vrijgemaakt richting Doornik. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) March 10, 2025



Alternatieve route

Het Vlaams Verkeerscentrum raadde het verkeer aan om een alternatieve route te nemen. Wie vanuit Moorsele richting Wevelgem moet, neemt best de A19, R8 en N8. Vanuit Brugge naar Gent ga je best via de E34 en R4. Wie tot slot richting Kortrijk moet, rijdt best via de E40 via Gent en de E17.