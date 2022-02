Snelweg E40 in Oostduinkerke even volledig dicht nadat auto op botsabsorbeerder knalt

De E40 in Oostduinkerke was maandagmiddag even volledig versperd na een botsing tussen een auto en een vrachtwagen. De bestuurster verklaarde aan de politie dat ze plots af te rekenen kreeg met rukwinden en daardoor haar wagen niet onder controle had. Ze botste zo op een botsabsorbeerder.

Het verkeersongeval gebeurde rond 13.50 uur op de E40 in Oostduinkerke in de richting van Brussel. Op de rechterrijstrook zijn daar momenteel werken aan de gang waarbij kleine herstellingen aan het wegdek worden uitgevoerd. Er staan verschillende botsabsorbeerders op de snelweg om het verkeer duidelijk te maken dat ze zich naar de andere rijstrook moeten begeven.

Een vrouw, die in haar Citroën op de snelweg reed, knalde er plots met de zijkant van haar wagen op de botsabsorbeerder. De vrouw verklaarde nadien dat ze al was uitgeweken naar het andere rijvak om de vrachtwagen te passeren, maar plots af te rekenen kreeg met hevige rukwinden en daardoor tegen de zijkant van de botsabsorbeerder werd geblazen. Ze kon op eigen kracht de auto verlaten en verkeerde wat in shock. Ze moest niet naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het verkeersongeval zorgde wel voor de nodige hinder op de E40, die al deels versperd was door de werken.

Op- en afrit

“Gelukkig gebeurde het ongeluk immers net aan het op- en afrittencomplex van Oostduinkerke”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Daarom kon het verkeer komende van de snelweg afrijden om vervolgens bovenaan de brug de weg te dwarsen en daar weer de snelweg op te rijden. De file op de E40 groeide daarom niet enorm aan.”

De politie regelde boven op de brug in de Toekomstlaan het verkeer om het verkeer vanaf de snelweg veilig te laten oversteken. De hinder bleef uiteindelijk beperkt tot een uurtje, tot de zwaar beschadigde Citroën getakeld werd. (JH)