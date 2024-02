Snelweg E40 in Booitshoeke even volledig dicht om vrachtwagen uit gracht te takelen

De snelweg E40 in Booitshoeke bij Veurne, in de richting van Frankrijk, werd woensdagochtend even volledig afgesloten om een vrachtwagen te takelen. Die was om 6 uur ‘s ochtends in de gracht beland. Niemand raakte gewond.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend om 6 uur tussen Nieuwpoort en Oostduinkerke ter hoogte van Booitshoeke. “Een vrachtwagen, bestaande uit een trekker met oplegger van een goederentransport, belandde er in de gracht”, klinkt het bij de federale wegpolitie.

“De oorzaak daarvan is onduidelijk. Vermoedelijk is de chauffeur in slaap gevallen of werd hij door iets anders afgeleid. Een passant belde de hulpdiensten op, maar de trucker kon op eigen kracht zijn cabine verlaten waardoor de ziekenwagen geannuleerd werd. Wij plaatsten de nodige signalisatie en verhoorden de chauffeur, die enkele keren terug in zijn vrachtwagen moest klauteren om papieren en spullen te halen.”

Snelweg even dicht

Aanvankelijk was er weinig verkeershinder. Beide rijstroken bleven beschikbaar want enkel de pechstrook was ingenomen. Er stonden wel kegels vlak naast de pechstrook waardoor het verkeer toch uitweek naar de linkerrijstrook. Bij aanvang van de ochtendspits kwam een takelaar ter plaatse om de vrachtwagen eerst recht te zetten in de gracht. Bij de takelwerken werd ook de rechterrijstrook ingenomen, maar rond 8.45 uur moest de snelweg even volledig worden afgesloten in de richting van Frankrijk om de vrachtwagen op de E40 te zetten en weg te takelen. Daardoor ontstond er meer file. (JH)