Slagboom van overweg belandt tussen cabine en oplegger van vrachtwagen, aanrijding met trein vermeden

Bij de spooroverweg in de Statiestraat in Anzegem is donderdagmiddag een vrachtwagen vast komen te zitten. De slagboom belandde net tussen de cabine en de oplegger. Een aankomende trein moest een noodstop maken en het treinverkeer was ruim een uur volledig onderbroken.

Het bizarre ongeval gebeurde iets voor 13 uur. De politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden maar om voorlopig onduidelijke redenen bevond de vrachtwagen zich op centimeters van het eerste spoor toen de slagbomen naar beneden gingen. Een slagboom belandde tussen de trekker en de oplegger en raakte nadien helemaal geplooid. De aankomende trein moest een noodstop maken. De brandweer werd opgeroepen om de gestrande passagiers te evacueren maar uiteindelijk werd beslist om de trein stapvoets te laten verder rijden tot in het nabijgelegen station van Anzegem.

Het incident met de vrachtwagen werd opgemerkt door werknemers van Infrabel die in de buurt aan de slag waren. Zij zagen dat de overweg geblokkeerd was en sloegen alarm. “Onze medewerkers hebben erg alert gereageerd”, zegt woordvoerder van Infrabel Thomas Baeke. “Ze hebben meteen het seinhuis gebeld om het treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaarde stil te leggen. Als je ziet hoe dicht de vrachtwagen tegen het spoor stond, is daardoor wellicht een aanrijding vermeden. Het treinverkeer was onderbroken van 13.10 uur tot 14.30 uur. Dan werd het verkeer hernomen maar met de veiligheidsmaatregel om stapvoets te rijden bij de overweg. Daar hebben onze werknemers zo snel mogelijk de beschadigde slagboom vervangen. Tegen 16 uur kunnen de treinen terug normaal rijden.”

Door het ongeval werden enkele treinen afgeschaft en zijn er mogelijk nog ruime vertragingen. Tijdens de onderbreking van het treinverkeer zorgde de NMBS voor taxi’s tussen Oudenaarde en Kortrijk.

De overweg was ook onderbroken voor autoverkeer. Er was een omleiding voorzien maar er was toch stevige verkeershinder in de aanvoerwegen naar het station.