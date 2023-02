Siebe werd 2 keer aangereden in 2 weken en houdt daar gebroken arm en kwetsuren in gezicht aan over: “Hoop dat de bestuurder zich nog aangeeft bij de politie”

De ouders van Siebe Mortele (16) zijn boos. Dinsdagavond werd hun zoon aangereden met zijn koersfiets op de rotonde in Westkerke, deelgemeente van Oudenburg. De jongen hield er een gebroken arm en kwetsuren aan zijn gezicht, knie en heup aan over. “De bestuurder reed nadien gewoon door en liet onze jongen liggen”, klinkt het boos.

Kris Mortele (43) wil kost wat kost de man of vrouw vinden die zijn zoon dinsdagavond heeft aangereden met zijn of haar wagen. Het ongeval gebeurde om 19 uur, op de rotonde tussen Westkerke, Roksem en Oudenburg, vlakbij garage Capelle. “Ik kwam met mijn koersfiets uit de Brugsesteenweg gereden en wou op de rotonde afslaan richting Westkerksestraat”, vertelt Siebe. “Op dat moment raasde een auto mij voorbij die mijn voorwiel raakte. Daardoor kwam ik ten val tegen de metalen vangrails.”

Siebe woont vlakbij de plaats waar het ongeval gebeurde. Door de val hield hij er een gebroken onderarm aan over, en daarnaast heeft hij kwetsuren in zijn gezicht en aan zijn knie en heup. Hij werd na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. “Waar ik niet bij kan is dat de bestuurder gewoon is doorgereden en onze zoon voor dood heeft achtergelaten”, reageert vader Kris boos. “Het is ondertussen al de tweede keer in twee weken tijd. Twee weken geleden werd Siebe aangereden in de Dorpstraat in Jabbeke. Ook daar reed de bestuurder gewoon door. Hij hield er daar wel geen verwondingen aan over, maar deze keer waren de gevolgen erger.”

Het ongeval gebeurde om 19 uur, op de rotonde tussen Westkerke, Roksem en Oudenburg, vlakbij garage Capelle © Jeffrey Roos

Oproep aan dader

De ouders van Siebe dienden dan ook klacht in bij de politie, in de hoop de dader te vinden. “Misschien heeft hij of zij het niet gevoeld, dat kan, maar dan hoop ik dat de bestuurder zichzelf aangeeft bij de politie”, vervolgt Siebe. “Het zou me echter sterk verwonderen, maar het kan altijd. Met opzet zal de bestuurder het wel niet gedaan hebben, maar we willen wel graag weten wie het is.”

Siebe traint op een hoog niveau en heeft ambitie als jonge wielrenner. “Niet trainen is geen optie. Daarom heb ik een van mijn fietsen op rollen geplaatst om in de garage te kunnen trainen. Het zal dan wel met een arm zijn, maar alles is beter van niets. Bang om terug de baan op te gaan? Neen in principe niet, al kijk ik wel extra uit mijn doppen in de toekomst. Ik vrees echter dat er niet veel voorkomen aan is vanuit mijn standpunt. Ik reed waar ik hoor te rijden.”

De politie van politiezone Kouter bevestigt dat er aangifte is gebeurd en dat er een onderzoek werd ingesteld. Het gezin roept eventuele getuigen van het ongeval op om zich te melden bij de politie.