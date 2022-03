Seingever door twee renners aangereden in wedstrijd Brugge-De Panne maar man stelt het goed

In een vrij chaotische finale van de wielerwedstrijd Brugge-De Panne werd een seingever woensdagmiddag aangereden door twee renners in Veurne. De man maakte een kwalijke val en kreeg onmiddellijk medische zorgen. Hij stelt het goed.

De finale van de wielerwedstrijd Brugge-De Panne was woensdag niet alleen spannend maar ook vrij chaotisch om een grote groep renners in het peloton richting finish stormde. Er waren voordien al enkele valpartijen geweest en de situatie was vrij nerveus. In Veurne liep het ook verkeerd.

Een mobiele seingever stond opgesteld ter hoogte van de kraterrotonde aan de Bulskampstraat waar de renners vanuit De Moeren komen aangereden. De man stond ter hoogte van de vluchtheuvel aan de kraterronde om de gevaarlijke situatie aan te geven. De man leek echter zelf te aarzelen en zette plots een paar passen opzij. Een renner van Movistar reed de man op volle snelheid aan.

“De seingever werd daarna ook nog geraakt door een andere renner”, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin. “De twee renners konden hun weg verder zetten maar de mobiele seingever is ten val gekomen. Een medische eenheid van de wielerwedstrijd zelf kon echter meteen stoppen om de man de zorgen toe te dienen. Hij kreeg een check-up waarbij bleek dat hij het gelukkig goed stelde. Hij moest niet naar het ziekenhuis worden overgebracht en kon en wou zelfs zijn taak verderzetten. Het is de federale politie die vaststellingen doet voor incidenten tijdens de koers. Zij zullen hiervan een verslag maken met alle betrokkenen. Naast de mobiele seingever, dat is een man die zich tijdens de wedstrijd verschillende malen verplaatst om zijn werk te doen, zijn dat ook de renners en ploegleiders. Wij als lokale politiezone hebben ongeveer 25 personeelsleden ingezet om alles in goede banen te leiden op ons grondgebied.”

Van waar de mobiele seingever is, is niet duidelijk. (JH)