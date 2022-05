Schoorsteen valt naar beneden en beschadigt geparkeerde auto

Woensdagmiddag kwam een schoorsteen naar beneden in de Moeskroenstraat in Menen. Niemand raakte gewond maar een geparkeerd voertuig werd aanzienlijk beschadigd door de brokstukken.

“Een luide knal en toen ik naar buiten kwam wist ik meteen hoe laat het was!” Indra Parmentier probeert de glimlach erin te houden wanneer ze kijkt naar haar beschadigde wagen. “Ik woon aan de overkant van de straat en had mijn auto daar geparkeerd. Er is heel wat schade, onder andere aan mijn voorruit en de rechterdeur. Toch ben ik blij dat het bij stoffelijke schade is gebleven. Wat als de schoorsteen naar beneden kwam toen ik aan mijn wagen stond? Wat als er dan net fietsers passeerden? Ik mag er niet aan denken.”

De schoorsteen was afkomstig van een rijwoning, waar op dat moment renovatiewerken aan de gang waren. De brandweer moest gebruik maken van de ladderwagen om de situatie te beveiligen. Hierdoor werd de Moeskroenstraat een tijd lang voor het verkeer afgesloten, dit tussen de Grondwetstraat en de Koninginnestraat.