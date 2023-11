Schoolbusje kantelt in gracht ondergelopen straat door weggenomen verbodsbord: “Kindje en begeleidster op droge gehaald”

In de Noordweststraat in Noordschote is een busje voor schoolvervoer dinsdagochtend gekanteld in de gracht. Dat gebeurde toen de weg in de ondergelopen straat door het water niet meer zichtbaar was. De brandweer moest met een jeep een kindje en een begeleidster bevrijden. Volgens de chauffeur was een verbodsbord weggehaald. “We roepen dan ook met aandrang op om alles te laten staan”, zegt brandweerkapitein Lode De Keyser.

De hulpdiensten werden dinsdagochtend om 6.50 uur opgeroepen voor een verkeersongeval in de Noordweststraat, net buiten het centrum van Noordschote. Een 62-jarige chauffeur die met een busje reed voor schoolvervoer moest er in de straat zijn om een kindje op te halen. Op dat moment zaten naast de chauffeur enkel nog de begeleidster en een ander kindje op de bus. De Noordwestraat bleek er ter hoogte van een oever over een afstand van honderd meter ondergelopen te zijn. In die mate dat de weg zelfs niet meer zichtbaar was. Bij het passeren gleed het voorste rechterwiel van de bus weg en belandde in de gracht. De bus kantelde daarbij. De chauffeur riep de hulp van de brandweer in om de inzittenden te redden.

Laadbak jeep

“Wij kwamen van beide zijden van de straat ter plaatse met een voertuig”, zegt brandweerkapitein Lode De Keyser van post Houthulst-Merkem. “Bij het ter plaatse rijden, merkten we ook op dat de weg eigenlijk afgesloten was maar aan een kant bleek het hekken aan de kant te zijn gezet. We reden met onze jeep achterwaarts tot bij de bus. Daar haalden we het kind en de begeleidster uit het voertuig, tilden ze op en plaatsten ze zo in de laadbak van onze jeep. Zo konden we hen evacueren. Iedereen bleef dus ongedeerd en iedereen had nog steeds droge voetjes. We roepen wel nogmaals op om verbodsborden bij ondergelopen straten te respecteren.”

Bord weggehaald

Dat beaamt ook korpschef Peter Billiouw van zone Spoorkin. “De 62-jarige chauffeur verklaarde zelf dat de weg vrij was omdat iemand anders het bord blijkbaar aan de kant had gezet. Gelukkig liep dit goed af. We plaatsten de verbodsborden terug.” (JH)