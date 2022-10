Scholier haalt hulp als vrouw met bromfiets in gracht in Aartrijke vast komt te zitten

De brandweer moest woensdagmiddag uitrukken naar Aartrijke om een vrouw te bevrijden vanonder haar bromfiets. Het was een scholier die de vrouw in de gracht zag rijden, haar probeerde te helpen en uiteindelijk om hulp belde.

Het ongeval gebeurde omstreeks 12.25 uur in de Aartrijkestraat in Aartrijke. Een vrouw reed er op het dubbelrichtingsfietspad tussen Torhout en Aartrijke toen het op een lichte helling na een ruime bocht verkeerd ging. De vrouw belandde er plots in de gracht rechts waarna haar bromfiets op haar bleef steken. De vrouw zat klem met haar benen. Wellicht ligt een stuurfout of een windstoot aan de oorzaak.

Op dat moment passeerde een scholier die van school kwam en de andere richting uitreed. Hij zag het ongeval gebeuren. Hij stopte meteen en probeerde de vrouw zelf te bevrijden. Toen dat niet lukte, belde hij naar de hulpdiensten. De brandweer van Torhout kwam ter plaatse. “We konden de bromfiets voorzichtig van de vrouw halen en haar daarna uit de gracht helpen”, zegt brandweerluitenant Alain Crombez. “Intussen was ook de ziekenwagen aangekomen en werd ze voorzichtig in de ziekenwagen gezet.”

De vrouw liep op het eerste zicht geen ernstige verwondingen op en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De politie kwam langs voor de vaststellingen. (JH)