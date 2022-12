Schip loopt heel wat schade op nadat het tegen brug botst in Brugse haven

Maandag in de vooravond deed zich in de Brugse haven een aanvaring voor. Een binnenschip botste door een nog onduidelijk reden tegen de brug aan de Sluisstraat.

Het schip liep daarbij ter hoogte van de boegschroef averij op en maakte water. Na de aanvaring kon het schip aan de Julius Sabbekaai aanmeren. Het maakte een paar graden slagzij. De brandweer kwam ter plaatse met pompen om het ruim leeg te pompen in afwachting dat het lek kon gedicht worden.

Het is nog onduidelijk of de brug of de infrastructuur schade opliep. Er dienen experten de brug te inspecteren voor daarover uitsluitsel kan worden gegeven. De brug blijft wel open voor het verkeer.