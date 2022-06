Schepen van Oostrozebeke Jacques Goemaere (67) zwaargewond na aanrijding op Steenovenstraat in Meulebeke

Donderdagnamiddag werd in Meulebeke een fietser, een 67-jarige man, op straat aangereden toen hij de weg wilde oversteken. Het slachtoffer werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat om Jacques Goemaere, schepen in Oostrozebeke. Een getuige bevestigt dat er geen sprake was van overdreven snelheid en dat het accidenteel was.