Romanie (19) was als eerste bij dodelijk ongeval in Roeselare: “Bestuurder was in alle staten”

De opening van de Batjes in Roeselare is geëindigd in een drama. Zaterdagochtend kwam de 23-jarige Marthe H. om het leven nadat een dronken autobestuurder haar van de weg maaide. Romanie (19) was als eerste ter plaatse. Samen met haar vriend probeerde ze de aanrijder te kalmeren. “Die jongen was enorm over zijn toeren.”

Romanie (19) runt samen met haar vriend pop-uprestaurant Serre op het Sint-Amandsplein in Roeselare. Het koppel was zaterdagochtend rond 00.30 uur na een lange werkdag op weg naar huis in Sint-Eloois-Winkel, toen ze een enorme knal hoorden en even verderop een verhakkelde auto zagen staan.

“We zagen al snel dat er nog een slachtoffer was”, vertelt Romanie. “Iemand van het Rode Kruis was heel snel ter plaatse en ontfermde zich over dat meisje, maar het was snel duidelijk dat er geen hulp meer kon baten…”

“Vlakbij stond ook een jongen, duidelijk enorm over zijn toeren”, aldus nog Romanie. “Hij was echt in alle staten. ‘Dat kan niet zijn’, zei hij, terwijl hij zijn t-shirt op de grond gooide. Hij zei ook meteen dat hij gedronken had. Mijn vriend en ik hebben geprobeerd om hem te kalmeren.”

In shock

Romanie werd uiteindelijk met de ziekenwagen afgevoerd. “Ik was in shock en heb iets gekregen om rustig te zijn”, vertelt ze. “Toen ik naar huis reed, zag ik bij elke paal dat meisje voor mij. Maar ik wil het slachtoffer niet uithangen, dit is vooral voor de ouders van dat meisje een enorm drama. Met mij gaat het al veel beter. Ik zal er uiteraard nog eens goed over praten met mijn vriend en kreeg ook het telefoonnummer van Slachtofferhulp, maar we moeten vooruit. Het heeft geen zin om bij de pakken te blijven zitten.”