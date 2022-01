Romain (39) komt lichtgewond uit horrorcrash: “Overleefd dankzij de Heilige Christoffel”

Romain Garré (39) uit Houtem (Veurne) had donderdagmorgen net zijn vier jonge kinderen afgezet bij de crèche toen hij betrokken raakte in een horrorcrash op de E40 in De Panne. Als bij wonder raakte hij slechts lichtgewond, bijna ongelooflijk als je ziet hoe zijn bestelwagen er aan toe is.

“Romain is enorm gechoqueerd. Hij beseft amper hoeveel geluk hij heeft gehad”, vertelt zijn vrouw Nadège. Dat hij het nog kan navertellen, dankt hij aan de Heilige Christoffel.

File door grenscontrole

Romain, een Fransman die al 16 jaar in Houtem woont met zijn Belgische vrouw Nadège, was donderdagmorgen onderweg naar zijn werk in Malo-les-Bains bij Duinkerken. “Eventjes ervoor had hij onze vier jonge kinderen afgezet aan de crèche. Godzijdank dat zij niet meer in de wagen zaten. Nietsvermoedend zou Romain enkele vrachtwagens inhalen op de E40 in de buurt van de Franse grens. Maar plots moest hij uitwijken voor een andere wagen die aan hoge snelheid kwam aangereden op de linkerrijstrook. Romain trok het stuur over naar rechts, maar had te laat gezien dat al die vrachtwagens op de rechterrijstrook eigenlijk stil stonden. Blijkbaar was er een grenscontrole door de Franse politie, met file tot gevolg”, doet Nadège het verhaal. (BB)