Rolstoelgebruiker zit eventjes vast in voertuig voor ziekenvervoer na kop-staartaanrijding door vrachtwagen

Langs de Rijksweg in Roeselare gebeurde dinsdag kort na 13 uur een kop-staartaanrijding. Een voertuig voor ziekenvervoer en een vrachtwagen waren daarbij betrokken. Er vielen geen gewonden, maar er was wel een tijdlang verkeershinder.

Een Franse vrachtwagenchauffeur reed net voor het kruispunt met de Oekensestraat tegen de achterzijde van de ambulance. Niemand geraakte gewond, maar de vrouw die als patiënt op weg was naar AZ Delta in Rumbeke, kon het voertuig niet verlaten. De brandweer werd ingeschakeld om de rolstoelgebruiker uit de wagen te halen. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder op de Rijksweg.