Rolstoelgebruiker loopt hoofdwonde op nadat hij met voertuig kantelt

Een man uit Ichtegem is zaterdag gewond geraakt toen hij vlakbij zijn woning uit de bocht ging met zijn elektrische rolstoel en onder het voertuig terechtkwam. Hij botste met zijn hoofd op een boordsteen en liep daarbij een gapende hoofdwonde op.

Het incident gebeurde zaterdag rond 11 uur op de hoek van de Sint-Bertinuslaan met de Priorijstraat in het centrum van Ichtegem. Het ging verkeerd toen de man met zijn elektrische rolstoel op het fietspad zijn bocht te ruim inschatte om de Priorijstraat in te rijden, waar hij wat verderop woont.

Een fietser die net passeerde zag alles gebeuren en bood onmiddellijk hulp. “Ik zag dat die man te snel zijn bocht inreed of per ongeluk zijn snelheid opvoerde”, zegt de fietser. “Zijn elektrische scooter op vier wielen kantelde en de man kwam er onder terecht. Hij viel met zijn hoofd op een boordsteen en bloedde hevig uit het hoofd. Zelf lag hij ook gekneld met die rolstoel op zich. Dat ding woog veel, zeker met die batterij. Samen met een omstaander hebben we het van hem kunnen helpen.”

Omdat de man hevig bloedde kwam ook de MUG-dienst ter plaatse. Na verzorging werd de man met verwondingen aan het hoofd en het been overgebracht naar het ziekenhuis. Buurtbewoners brachten intussen zijn rolstoel thuis. De politie Kouter kwam de nodige vaststellingen doen.

(JH)