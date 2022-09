Roemeense man gewond na botsing met Roemeense trucker in Koekelare

In de Westveldweg in Koekelare raakte een Roemeense man woensdagmiddag gewond bij een verkeersongeval. Hij kwam in botsing met een vrachtwagen die bestuurd werd door een landgenoot.

Het ongeval deed zich om 13.40 uur op de Westveldweg ter hoogte van het kruispunt met de Brugse Heirweg in Koekelare. Hoe het ongeval gebeurde is niet duidelijk, maar wellicht negeerde een van de bestuurders de voorrang. Een Roemeense man van rond de 30 botste er in zijn Opel Corsa op een vrachtwagen die ook bestuurd werd door een Roemeense man.

De trucker bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de Opel liep een hoofdwonde op en werd voor verzorging naar het ziekenhuis van Torhout gebracht. De politie Polder kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Ook de brandweer van Koekelare werd opgeroepen om gelekte motorvloeistoffen en brokstukken op te ruimen. (JH)