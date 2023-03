Robin uit Oostende nog in kritieke toestand na verkeersongeval afgelopen weekend aan De Vooruit in Gent: “De vaste klanten vragen direct hoe het met hem gaat”

Robin (25) uit Oostende verkeert nog steeds in kritieke toestand na het verkeersongeval afgelopen weekend in Gent. Op de kruising van de Sint-Pietersnieuwstraat en Lammerstaraat, aan de Vooruit kwam het zondagochtend 26 maart om 5.30 uur tot een aanrijding tussen de jonge fietser en een bus van De Lijn. Robin werd in levensgevaar afgevoerd en zijn toestand is nu nog steeds kritiek. Op Facebook delen vrienden van Robin aanmoedigende berichten.

De exacte omstandigheden van het ongeval zullen onderzocht worden. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten.

Harde werker

Robin (25) uit Oostende werkt al jarenlang in de horeca, zowel in Gent als in Oostende. Zijn collega’s zijn dan ook erg geschokt door het nieuws. “We wachten de hele situatie af en hopen op het beste”, laat het personeel van taverne Koekoek in Oostende weten. Op sociale media delen vrienden en familie van Robin aanmoedigende berichten: “Niet opgeven! Kom up, bluvn vechten”.

“Het was de zus van Robin die ons liet weten dat hij in het ziekenhuis lag”

Ook Steven Buyse van de bar Hippo 12 in Bredene reageert ontdaan op het nieuws. “Het was de zus van Robin, die ons verwittigde dat hij in het ziekenhuis lag. Als onze vaste klanten binnenkomen, is het eerste wat ze vragen hoe het met Robin gaat. Iedereen denkt aan hem. Hij is zo’n harde werker en lieve jongen. Robin combineert drie jobs in de horeca met elkaar. In de zomer zit hij normaal twee à drie maanden bij ons tot het dan in september terug drukker wordt in Gent. Zijn zus houdt ons iedere dag op de hoogte. We hopen allemaal dat Robin er zich doorslaat en kunnen maar een kaarsje branden.”