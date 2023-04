Robin (24) uit Zerkegem redt echtpaar na ongeval uit voertuig, net voordat auto in brand vliegt: “Puur op instinct gehandeld”

Robin Schollier uit Zerkegem redde woensdagavond een echtpaar toen het koppel langs de Gistelse Steenweg in Jabbeke met hun wagen tegen een boom reed. Twee minuten nadat hij de passagiers uit hun voertuig haalde, vloog de auto in brand.

Robin Schollier (24) heeft iets met wagens: hij kreeg die passie met de paplepel toegediend en studeerde aan het VTI in Brugge. Hij werkt al sinds november 2020 bij autogroep Raes in Oostkamp. Na zijn uren helpt hij zijn vader Stefaan Schollier in diens carrosserie in de Willemijnenweg in Zerkegem.

In shock

“Ik was op weg naar huis nadat ik wat bij mijn papa gewerkt had, toen in de Gistelse Steenweg een ongeval gebeurde. Het moet omstreeks 18.45 uur gebeurd zijn. Een auto belandde tegen een boom. Zelf heb ik het niet zien gebeuren, maar ik was de eerste voorbijganger die passeerde en stopte.”

“Ik ben meteen mijn auto uitgestapt. De bestuurder en de passagier – een echtpaar uit Roksem, denk ik – zaten nog in shock in hun voertuig. Gelukkig waren ze niet ernstig gewond, maar ze waren overmand door de klap en maakten geen aanstalten om uit te stappen.”

“Als ze waren blijven zitten, hadden ze zware brandwonden opgelopen. Of was het fataal geëindigd” – Robin

“De motor van hun wagen draaide nog. Ik heb hen gevraagd om die uit te schakelen en heb hen nadien geholpen om uit te stappen. Twee minuten later brak er brand uit in de auto. Eerst in de motorkap, vrij vlug daarna stond het hele voertuig in lichterlaaie.”

“Ik handelde instinctief, op adrenaline. Pas nadien, een half uur later, besefte ik de ernst van de situatie. Indien zij waren blijven zitten, hadden ze zware brandwonden opgelopen. Of was het fataal geëindigd”, aldus de jonge held.