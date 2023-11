Ringlaan rond Pittem urenlang afgesloten nadat vrachtwagen in gracht belandt

De ring rond Pittem bleef dinsdagochtend urenlang gedeeltelijk afgesloten nadat een vrachtwagen er plots van de weg schoof. Een andere vrachtwagen die net achter het voertuig reed, deelde in de brokken.

Omstreeks 6 uur was een jongeman uit het Gentse met zijn vrachtwagen op weg langs de Robert De Paepelaan in Pittem. Hij reed in de richting van Roeselare. “We werden ingehaald door een andere vrachtwagen. Toen die net ons voorbij gestoken had, begon hij plots te zwenken”, vertelt een jonge vrouw die als passagier mee was.

“Brokstukken vlogen langs alle kanten”

De vrachtwagen van het bedrijf DV Fresh schoof over de pechstrook, raakte een verlichtingspaal en botste tegen een afsluiting. Het gevaarte belandde uiteindelijk in de gracht naast de drukke verbindingsweg. “Brokstukken vlogen langs alle kanten. Een ervan raakte zelf de ruit van onze cabine. Ook onze vrachtwagen schoof van de weg en kwam tot stilstand tegen de afsluiting”, aldus de jongeman en jongedame die uiteindelijk met de schrik vrij kwamen. De bestuurder van de vrachtwagen van DV Fresh kon zichzelf uit zijn voertuig bevrijden. De man geraakte lichtgewond aan zijn hand, maar moest niet naar het ziekenhuis.

Ringlaan afgesloten

Na het ongeval werd de ringlaan rond Pittem voor het verkeer, rijdende van Tielt naar Roeselare, afgesloten tussen de Brugsesteenweg en de Vijfstraat. Een gespecialiseerde firma kon de vrachtwagen van de jongeman gemakkelijk terug op de rijweg slepen. De jongeman reed omstreeks 8.30 uur met zijn vrachtwagen naar een vlakbij gelegen garage. Het takelen van de vrachtwagen van DV Fresh had veel meer voeten in de aarde. Het voertuig was zwaar beschadigd en moest zorgvuldig uit de berm gehaald worden. “Gelukkig was de vrachtwagen leeg”, aldus een medewerker van MCT, een bedrijf dat gespecialiseerd is in dergelijke opdrachten.

Normaal gezien zou de ringweg omstreeks 10.30 uur terug vrijgegeven worden.