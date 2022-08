Rijweg opnieuw vrij na ongeval op E34 in Zelzate richting kust na ongeval

Voertuigen kunnen opnieuw gebruik maken van de volledige rijweg op de E34 in Zelzate. Dat meldt de Gentse brandweer. Woensdagochtend was een vrachtwagen ingereden op een file richting kust. Zes voertuigen waren uiteindelijk betrokken bij het ongeval. Drie slachtoffers zijn zwaargewond afgevoerd.

Er stond omstreeks 12.40 uur zowat vijf kilometer file en het Rode Kruis kwam ter plaatse om water te bedelen aan mensen in geblokkeerde voertuigen tussen Moerbeke en het ongeval. Aankomend verkeer moest de snelweg verlaten in Moerbeke, maar brandweerzone Centrum liet omstreeks 13.40 uur weten dat één rijstrook opnieuw in gebruik is genomen.

De E34 is omstreeks 14.30 uur opnieuw vrijgegeven.