Rijstrook op E40 even versperd nadat Fransman in slaap valt en in gracht eindigt

Een Fransman uit Lille was zondagmiddag betrokken bij een verkeersongeval op de E40 in Oostduinkerke. De man viel in slaap en belandde met zijn wagen in de gracht.

Het verkeersongeval gebeurde zondag rond het middaguur op de E40 tussen Oostduinkerke en Veurne in de richting van Frankrijk. Een Fransman uit Lille reed richting zijn woonplaats toen hij in slaap viel achter het stuur. Een achterligger zag hoe de Volkswagen van de man zonder remmen naar de kant van de weg ging en daar in de gracht belandde. Die voorbijganger verwittigde de politie waarna de wegpolitie en een ziekenwagen ter plaatse snelden.

Door de klap was de Fransman intussen weer wakker geworden en hij kon op eigen kracht zijn voertuig verlaten. De man kreeg ter plaatse een medische check-up maar bleek uiteindelijk niet gewond te zijn. Zijn voertuig liep door de klap en het raken van struiken en enkele kleine bomen in de gracht wel schade op. De auto moest getakeld worden waardoor de rechterrijstrook een tijdlang versperd was. (JH)