Rijbewijs voor vijftien dagen ingetrokken nadat leerling (18) onaangepast rijgedrag vertoonde in omgeving van school in Izegem en daarbij leerkracht raakte

Een 18-jarige leerling van het VTI in Izegem is voor vijftien dagen zijn rijbewijs kwijt. Hij reed donderdagochtend te snel in de buurt van de school in de Italianenlaan en raakte daarbij een leerkracht. De man raakte gewond aan een elleboog.

Het voorval gebeurde iets na 8 uur, vlak voor de start van de schooldag. Een jongeman uit Ingelmunster die begin deze maand zijn rijbewijs haalde, vertoonde onaangepast rijgedrag en reed te snel in de omgeving van het VTI in Izegem.

Bij één van zijn gevaarlijke manoeuvres raakte hij met zijn wagen een leerkracht. Naar verluidt deed het incident zich voor uitgerekend toen de leerkracht de leerling wou aanmanen om rustiger te rijden. De leerkracht raakte bij het incident gewond, onder meer aan een van zijn ellebogen.

De politie kwam ter plaatse om het incident te onderzoeken. De 18-jarige jongeman is voor vijftien dagen zijn rijbewijs kwijt.