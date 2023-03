Ree overleeft botsing met auto in Stavele

In de Eversamstraat in Stavele bij Alveringem is een ree zondagvoormiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een wagen.

De aanrijding gebeurde omstreeks 11.45 uur. Een ree kwam uit het Eversambos gelopen en stak de Eversamstraat over. Een wagen kon het dier niet meer ontwijken, waarna het tot een aanrijding kwam. De ree overleefde de aanrijding, maar raakte wel gewond. Het speciaal getrainde dierenreddingsteam van de brandweerzone Westhoek, een gespecialiseerd team van de brandweer van Veurne, kwam ter plaatse om het dier over te brengen naar een veearts.

Steeds meer aanrijdingen

In de Westhoek worden er de jongste tijd meer en meer reeën aangereden. De populatie van reeën is er al een hele tijd aan het groeien. Er staan op diverse plaatsen in de Westhoek verkeersborden die waarschuwen voor overstekende reeën. Bovendien raadt de politie aan om niet te snel te rijden in de buurt van bossen. (DM)