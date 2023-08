Recordaantal ongevallen met speedpedelecs in West-Vlaanderen

Vorig jaar gebeurden in West-Vlaanderen 80 ongevallen met speedpedelecs, in heel Vlaanderen waren dat er 658. “Op vijf jaar tijd is dat aantal verviervoudigd”, weet Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

“Ook het aantal gewonden in ongevallen met speedpedelecs blijft toenemen. Voor 2022 ging het in West-Vlaanderen om 13 zwaargewonden en 79 lichtgewonden. Bij één ongeval viel zelfs een dodelijk slachtoffer.”

Meer slachtoffers voorkomen

Annick Lambrecht vindt het positief dat meer mensen de wagen inruilen voor de fiets, maar ze vraagt meer aandacht voor de verkeersveiligheid.

“Zo kunnen fietspaden aangepast worden zodat die veilig zijn voor alle fietsers. Het zou goed zijn om de snelheidslimiet in de bebouwde kom te verlagen naar 30 kilometer per uur en de speedpedelecs daar te verplichten om de weg te gebruiken. Daarnaast kunnen nieuwe gebruikers van speedpedelecs via een cursus gewezen worden op de gevaren en de risico’s. Er moet in elk geval snel actie worden ondernomen om nog meer slachtoffers te voorkomen.” (VVHR)