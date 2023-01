Recent treinongeval aan Oude Heirweg was niet eerste accident: Al een dode nog vóór de opening

Aan de spooroverweg aan de Oude Heirweg in Ardooie, op de grens met Lichtervelde, ramde een reizigerstrein op 20 december een trekker met oplegger die op de sporen was blijven steken. Dit was niet het eerste ongeval op deze locatie. Nog voor de spoorlijn in maart 1878 officieel geopend werd, is ene Karolus Wille daar door een treinwagon verpletterd…

Dinsdag 20 december deed zich Ardooie een spectaculair ongeval voor aan de spooroverweg langs de Oude Heirweg in Ardooie. Een trein ramde een stilgevallen vrachtwagen op de sporen. De chauffeur verliet zijn voertuig toen de slagbomen naar beneden gingen. Daarna volgde een enorme klap. Over een afstand van 500 meter was er een enorme ravage. De vrachtwagen werd uiteengereten, seinkabels en een verlichtingspaal werden vernietigd, de elektriciteitscabine werd vernield…. Het duurde meer dan een week voor Infrabel de nodige herstellingen had gedaan en er weer treinverkeer mogelijk was tussen Deinze en Lichtervelde.

In 1879 viel er ook dode

“De spoorweglijn werd in een relatief korte tijd gerealiseerd”, zegt Luc Vanneste van de heemkundige kring Ardooie-Koolskamp. “Op 31 mei van 1878 werd de vergunning verleend door de Belgische staat en de eigenlijke exploitatie begon op 23 maart 1880. De spoorlijn werd aangelegd tussen de dorpskernen van de toen nog zelfstandige gemeenten ‘Ardoye’ en ‘Coolscamp’ en kreeg ook de naam ‘Station Ardoye-Coolscamp’.”

Zaterdagavond is Karolus Wille uit Ardoye, naby de statie door een trein verpletterd

De spoorweglijn was nog niet volledig voltooid toen er halfweg november 1879 al een dodelijk ongeval gebeurde. En voor vele inwoners van beide gemeenten beloofde dat maar weinig goeds. Ook de boeren waren er niet gerust in: ‘Onze koeien zullen minder melk geven als die ‘vierduivel’ hier regelmatig voorbijkomt’, zeiden ze.

Gazette van Brugge

In de ‘Gazette van Brugge’ van 15 november 1879 beschreef de journalist het ongeval. Zaterdagavond is de genaemde Karolus Wille, wonende te Ardoye, naby de statie aldaar door een trein, die maneuvreerde, verpletterd. De lokomotief en een waggon waarin verscheidene werklieden waren, zyn ontriggeld. Er hebben daar geen andere ongelukken plaets gehad.

In diezelfde ‘gazette’ van 23 februari 1880 stond: Men dacht dat de yzerweg van Thielt naar Lichtervelde, door Ardoye, met 1 januari in exploitatie ging gebracht worden. Die verwachting is te leur gesteld, maer M. de minister van Openbare Werken komt in de Kamer aen te kondigen dat de werken dezer linie binnen eenige dagen zullen voltooid zijn.

En op 23 maart werd de spoorlijn officieel geopend en konden de reizigers in het Station Ardoye-Coolscamp de trein op- en afstappen. “Uitgezonderd op de expresstreinen”, werd erbij gezegd.

“Op het traject Ardooie-De Kortekeer zijn er, zeker in de laatste 50 jaar, nog ongevallen gebeurd”, zegt Luc Vanneste van de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp. “Personen die de spooroverweg onvoorzichtig dwarsten, werden gegrepen door de trein met de dood als gevolg en er gebeurden ook zelfmoorden op die spoorlijn. Ik herinner mij op Allerheiligen 1976 een jong koppeltje dat met de scooter verongelukte aan de overweg in de Oude Lichterveldsestraat. Ongeveer in die periode werd een zekere Seys aan dezelfde overweg gegrepen door een trein. Hij was verrast door een tweede trein, nadat hij gestopt was voor de eerste. Rond 2000 werd landbouwer Deceuninck aan de overweg Burgerleenstraat gegrepen door een trein. Ook aan de overweg Sint-Maartensveldstraat verongelukte omstreeks 2000 een andere landbouwer uit Koolskamp.”