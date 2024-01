Ravage nadat bestelwagen uit de bocht gaat: “Het is al de vierde keer dit jaar dat mijn auto kapotgereden wordt”

De bestuurder van een bestelwagen heeft zaterdagavond een ware ravage aangericht in de Moeskroenstraat. Hij ging uit de bocht in ramde twee geparkeerde auto’s. “Het is al de vierde keer dit jaar dat mijn auto kapotgereden wordt”, klinkt het bij de eigenares van een betrokken voertuig.

De bestuurder van een rode bestelwagen reed rond 23.15 uur in de Moeskroenstraat in de richting van het rondpunt met de Dronkaertstraat. In de flauwe bocht ter hoogte van de Kattestraat verloor hij om voorlopig onduidelijke redenen de controle over het stuur.

De bestelwagen ging rechts van de weg af maar belandde met een grote zwaai uiteindelijk tegen een rij geparkeerde auto’s aan de overkant van de straat. De klap was enorm. Een zware Volkswagen Caddy werd weggeslingerd en belandde op zijn zijkant. De wagens schoven nog meters ver door waardoor ook een paarse Ford zwaar beschadigd werd. Dit wagentje belandde uiteindelijk tegen een paal.

Gevel

Bij het ongeval raakte ook de gevel van de huurwoning van de eigenares van de Ford beschadigd. “We zaten rustig een filmpje te kijken maar plots was er een enorme klap”, getuigt de man des huizes. “Ik sprong wel een meter hoog. Toen ik buiten ging kijken, zag ik de auto van de buren op zijn zijkant tegen onze gevel liggen. Op het eerste zicht lijkt gelukkig enkel de buitenkant van de muur beschadigd te zijn. Maar toen moest ik de auto van mijn vriendin nog zien, die lag wat verder.”

De vrouw had haar Ford nog maar pas laten herstellen nadat die al voor de derde keer dit jaar beschadigd raakte. Dit gebeurde weliswaar niet bij ongevallen in de Moeskroenstraat.

Alle betrokken voertuigen moesten getakeld worden en de brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. De bestuurder van de bestelwagen die het ongeval veroorzaakte, werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. (JF)