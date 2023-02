Ravage na ongeval in Spiere-Helkijn

Zaterdagavond gebeurde een spectaculair ongeval in de Helstraat in Spiere-Helkijn. De ravage is groot.

Het was rond 19 uur dat een bestuurder de controle over het stuur van zijn wagen verloor in de landelijke Helstraat in Spiere-Helkijn. Hij raakte van de weg af en knalde tegen de bedrijfsgebouwen van de firma Deldaele, een handel in landbouwmachines.

De klap was vrij hevig. Het voertuig werd zwaar beschadigd maar ook de gebouwen die enkele meter van de rechte weg staan, liepen ernstige averij op. Er werd een groot gat in de muur geslagen. Volgens de eigenaars van het bedrijf is de ravage binnenin ook groot. De bureelruimte werd volgens hen nagenoeg volledig vernield.

Als bij wonder raakte de bestuurder, een jeugdtrainer bij de plaatselijke voetbalploeg, niet gewond.