Vrijdagmiddag rond 14.30 uur liep het slecht af voor de bestuurster van een personenwagen in Ruddervoorde. De vrouw reed in de Westkantstaat toen ze de controle over haar voertuig verloor en in een woonhuis terechtkwam.

De schade aan de woning is niet min. De onfortuinlijke bestuurster kwam met de schrik vrij. Haar auto is echter klaar voor de schroothoop. In het huis, dat leegstaat, is de materiële schade groot. De brandweer kwam ter plaatse om waar het kan de woning te stutten.